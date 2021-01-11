بيلوسي تمضي قدما لعزل ترامب.. وجمهوريون يدعونه للاستقاله

2021/01/11 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانضم أعضاء في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب، إلى المطالبين باستقالة الأخير، إثر أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي.وقبل عشرة أيام من انتهاء ولايته، يواجه ترامب دعوات للاستقالة بشكل متزايد، بما يشمل معسكره الجمهوري؛ لتجنب إجراء عزل صعب في أوج أزمة سياسية وصحية واقتصادية تشهدها الولايات المتحدة.وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي …

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