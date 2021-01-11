مفوضية الانتخابات تعلن نسب تحديث الناخبين

2021/01/11 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مفوضية الانتخابات، تحديث أكثر من 65 الفاً و500 ناخب بياناتهم فـي مـراكـز الـتـسـجـيـل لـغـايـة يــوم الـتـاسـع من هذا الشهر.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، ان “65 الـفـا و548 نـاخـبـا حـدثـوا بياناتهم لغاية التاسع من هذا الشهر،” مشيرة الى ان “عملية تحديث البيانات ستستمر لغاية الثاني من الشهر المقبل، …

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