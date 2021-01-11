2021/01/11 | 10:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت اللجنة المالية النيابية، الإثنين، تخصيص اكثر من تريليون دينار للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021، فيما كشفت عن توجه لالغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف عن توجه لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف عن توجه لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).