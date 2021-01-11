مهرجان البحرين السينمائي يقيم دورته الاولى في نيسان المقبل

2021/01/11 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / اعلن مهرجان البحرين السينمائي إقامة دورته الأولى في نيسان المقبل مع مراعاة الاحتياطات الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الطبي الوطني للتصدي لفيروس كورونا وتأجيل بعض الفعاليات إلى وقت لاحق من العام الجاري.وقالت إدارة المهرجان في بيان لها، إنها وضعت تصوراً جديداً للمهرجان يتيح «عقد الفعاليات الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في شهر نيسان 2021 ، فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي تتعذر إقامتها حتى موعد آخر في هذا العام ، يتم الاعلان عنه لاحقاً ".وأضاف البيان انه :"كانت هناك رغبة كبيرة في مهرجان يلتقي فيه صناع الأفلام وجهاً لوجه مع الجمهور ، لكن الوضع الحالي قد لا يسمح باقامة مهرجان متكامل ".وسيقام المهرجان في الفترة من الاول إلى الخامس من نيسان تحت شعار «سينما لأجلك».ويأتي امتداداً لمسابقة نادي البحرين للسينما التي أقيمت منها دورتان، الأولى في 2017 بمشاركة 15 فيلماً بحرينياً قصيراً والثانية في 2018 بمشاركة 25 فيلماً بحرينياً قصيراً./ انتهى

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