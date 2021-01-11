رئيس الاتحاد الاماراتي : الكرة العراقية معروفة بتاريخها ونجومها.. ونضع كل امكاناتنا تحت تصرفها

2021/01/11 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / اعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة الاماراتي ، ان الامارات ستضع كل امكاناتها تحت تصرف الكرة العراقية من اجل ان تحقق اهدافها وتطلعات جماهيرها الواسعة، معربا عن سعادته بتوقيع اتحاد الكرة اتفاقية تعاون مع الاشقاء في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بما يخدم الشباب في الامارات والعراق، ويسهم في ازدهار اللعبة بالبلدين بجانب مشاركة التجارب التي تسهم في تطور كرة القدم.واكد النعيمي :" ان الاتحاد العراقي مشهور بصناعة النجوم ، ولديه مسابقات جماهيرية، كما ان الاندية العراقية تقدم العديد من المواهب تشارك في الدوريات الخارجية".واضاف :" نسعى لتعزيز علاقاتنا بالاتحادات الوطنية في آسيا، حيث تتيح العلاقات القوية فرصة تبادل الخبرات في المجالات الفنية والادارية والتحكيمية ".وتمت امس مراسم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين اتحاد الكرة الاماراتي ونظيره العراقي بمقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور اياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي ./ انتهى

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