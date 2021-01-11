بالوثيقة .. الربيعي يتهم الخويلدي بالتغاضي عن مخالفات شركات الهاتف النقال

2021/01/11 | 10:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ_ بغداد

كشفت وثيقة رسمية موجهة من النائب علاء الربيعي الى هيئة الاعلام والاتصالات عن تغاضي رئيس الهيئة علي الخويلدي على مخالفة واخفاقات شركات الهاتف النقال.

الكتاب الموجه من الربيعي الى مجلس امناء الهيئة الذي يعد الجهة التشريعية والرقابية على عمل الهيئة ، اتهم فيه الخويلدي بالتغاضي وعدم اتخاذ اي اجراء ازاء مخالفات واخفاقات شركات الهاتف النقال المثبتة في تقارير دائرة جودة الخدمة والرصد الراديوي.

وتبين الوثيقة ، التي حصلت ” خبر برس ” على نسخة منها وجود ضعف في خدمات الاتصالات، اضافة الى استخدام شركات الاتصالات وشركات مزودي خدمات الانترنت للترددات دون اخذ الموافقات القانونية والفنية، ورغم ذلك فان الخويلدي لم يتخذ اي اجراء قانوني بحق الشركات.كما وتضمنت الوثيقة شكوك النائب حول الفائدة من شراء اجهزة الرصد الراديوي بملايين الدولارات بعقد مع شركة الزمان تشوبه العديد من علامات الفساد المالي والاداري.

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