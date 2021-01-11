القرار القاطع .. والحذر من الجياع والفقراء والمظلومين الذين فجروا الثورة التشرينية - فلاح أمين الرهيمي

2021/01/11 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أعلن الناطق الرسمي في وزارة الكاظمي عن صرف الدولار بالنسبة للدينار بالقرار القاطع ..!!؟؟ هكذا وبكل بساطة أغلقت باب الأمل أمام أبناء الشعب من الجياع والمحرومين والمظلومين والموظفين والمتقاعدين بعدم تحرك (الضمير) لأصحاب القرار بانهيار الدينار العراقي أمام صرف الدولار الذي ارتفع سعره إلى حوالي 25% من سعره الأصلي !!؟؟ هل علم أصحاب القرار من هي الشريحة التي تتحمل هذا العجز في واردها أو راتبها ؟ نعم يعر ......





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