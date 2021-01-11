هل تستثمر فروقات الزيادة في اسعار النفط العراقي في اصلاح الاقتصاد العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/01/11 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان تم تحديد أسعار النفط العراقي الخام في موازنة عام 2017 على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا .



وفي موازنة عام 2018 تم تحديده بسعر 46 دولار للبرميل الواحد, وفي موازنة عام 2019 ( 56 ) دولارا .



وفي موازنة 2021 ( 42) دولارا لكن واقع السوق النفطي العالمي يشير الى تجاوز السعر لأكثر من 70 دولارا للبرميل في الأعوام السابقة وفي عام 2021ارتفع السعر الحالي الى 51 دولارا .



في الوقت الذي قدرت قيمة العج ......





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