العلامات الثقافية لمقتحمي الكابيتول: رؤية ما بعد المسألة الأوربية - حاتم الجوهرى

2021/01/11 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى مؤخرا تم توقيف جيكوب أنتوني شانسلي، أحد مقتحمي مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، والذي حازت صورته بزيه المميز العاري على سخرية المتلقي العربي على منصات التواصل الاجتماعي، مطلقين على زيه عدة تعليقات سخرة من نوعية: قائد التتار، ذي القرنين، جنكيز خان، كتبغا (شخصية من فيلم مصري تناولت مقاومة المصريين للتتار).حيث كان يرتدي على رأسه قرنين، وقبعة من الفراء، ويضع عدة رسوما على نصفه الأعلى العاري، وي ......





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