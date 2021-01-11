نائب: ثلاث دول تحاول احكام قبضتها على القناة الجافة العراقية

2021/01/11 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاثنين، عن وجود محاولات تركية امريكية خليجية لاحكام قبضتها على القناة الجافة العراقية، مطالبا الحكومة العراقية بعدم الرقص على جراح الاقليات ومنها الاقلية الايزيدية.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك أهدافا سياسية خارجية تركية أمريكية، فضلا عن دول التطبيع تحاول أحكام قبضتها على القناة الجافة العراقية للتدخل بشؤون اهالي سنجار”.وأضاف أن “الحكومة العراقية سلمت سنجار للبارزاني لتكون القناة العراقية الجافة رهينة بيد تركيا”، داعيا الحكومة الى “عدم الرقص على جراح الاقليات ومنها الاقلية الايزيدية وعدم السماح لأي أطراف خارجية التدخل بشؤون وسيادة البلاد الداخلية”.وعد تحالف الفتح في وقت سابق اتفاقية سنجار بأنها خطة أمريكية لارضاء الجانب التركي ونفاق سياسي من قبل الحكومة الاتحادية.



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