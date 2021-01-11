الكاظمي والحلبوسي يناقشان ملفي الموازنة والانتخابات المقبلة

2021/01/11 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، التعاون بين الحكومة والبرلمان حول ملفي الانتخابات والموازنة.وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الحلبوسي استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي … Readmore

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