قائمة بأكثر 10 لاعبين متابعة في مواقع التواصل الاجتماعي

2021/01/11 | 11:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق، صدارة قائمة أكثر اللاعبين على مستوى العالم، متابعة للحساب الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووصل عدد متابعيي رونالدو على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى ربع مليار متابع، وبات أول شخص على مستوى العالم يصل عدد متابعيه إلى هذا الرقم، وليس كرياضي ولاعب كرة قدم فقط.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن “رونالدو يحتل صدارة أكثر لاعبي كرة القدم متايعة على مواقع التواصل الإجتماعي، متفوقا على غريمه الأرجنيتين ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي جاء ثانيا، في حين يتواجد البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثالث”.

وكشفت الصحيفة البريطانية، عن قائمة أكثر 10 لاعبين متابعة على “السوشيال ميديا”، حيث جاءت كالتالي:

1- كريستيانو رونالدو – 456 مليون متابع – (124 مليون

“فيسبوك” – 90 مليون “تويتر” – 251 مليون “انستجرام”)

2- ليونيل ميسي – 265 مليون متابع – (90 مليون “فيسبوك”

– 175 مليون “انستجرام”)

2- نيمار – 254 مليون متابع – (59 مليون “فيسبوك”

– 51 مليون “تويتر” – 144 مليون “انستجرام”)

4- خاميس رودريجيز – 96 مليون متابع – (31 مليون “فيسبوك”

– 19 مليون “تويتر” – 46 مليون “انستجرام”)

5- جاريث بيل – 88 مليون متابع – (27 مليون “فيسبوك”

– 18 مليون “تويتر” – 43 مليون “انستجرام”)

6- سيرجيو راموس – 83 مليون متابع – (23 مليون “فيسبوك”

– 18 مليون “تويتر” – 42 مليون “انستجرام”)

7- زلاتان إبراهيموفيتش – 79 مليون متابع – (26 مليون

“فيسبوك” – 7 ملايين “تويتر” – 46 مليون “انستجرام”)

8- مسعود أوزيل – 78 مليون متابع – (31 مليون “فيسبوك”

– 25 مليون “تويتر” – 22 مليون “انستجرام”)

9- مارسيلو – 77 مليون متابع – (19 مليون “فيسبوك”

– 12 مليون “تويتر” – 46 مليون “انستجرام”)

10- لويس سواريز – 73 مليون متابع – (18 مليون “فيسبوك”

– 16 مليون “تويتر” – 39 مليون “انستجرام”).

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