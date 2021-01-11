الذهب يهبط مع صعود الدولار وضغوط جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة

2021/01/11 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

هبط الذهب الاثنين 11 يناير، ليلامس أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1816.53 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر كانون الأول، وتراجع 0.5% إلى 1839.89 دولار بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش.



وتراجعت الأسعار 4.4% يوم الجمعة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1839.90 دولار.

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مرتفعة فوق واحد بالمئة مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب.



ويزيد ارتفاع العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

هذا ووضع المستثمرون في الحسبان تصريحات ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الفدرالي الأميركي الذي قال يوم الجمعة إن الاقتصاد الأميركي يتجه إلى سنة "رائعة" بدعم من لقاحات فيروس كورونا واحتمال زيادة الإنفاق الحكومي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5% إلى 24.72 دولار للأونصة، بعد أن تراجعت 4.2% في وقت سابق من الجلسة.



ونزل البلاتين 2.4% إلى 1038.98 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2397.07 دولار.

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