فرحان : اتفاقية التعاون خطوة ايجابية للانفتاح على الاتحادات العربية

2021/01/11 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد أمين سر الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي محمد فرحان أن اتفاقية التعاون التي أبرمت مع الاتحاد الإماراتي تعد خطوة ايجابية للكرة العراقية للانفتاح على جميع اتحادات الدول العربية .

وقال فرحان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن " الاتحاد الاماراتي سبق له أن وجَّه دعوة للاتحاد العراقي لإبرام اتفاقية التعاون تمتد الى ثلاث سنوات، ولكن تم تأجيلها لتكون متزامنة مع معسكر ومباراة المنتخب الوطني في الإمارات "، مبيناً أن" هذه الاتفاقية تعد خطوة ايجابية لانفتاح اتحاد كرة القدم على جميع اتحادات الدول العربية من خلال مذكرات التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات الفنية والإدارية ".

وتابع فرحان أن" الجانب الإمارتي وعد بتوفير كل ما تحتاجه المنتخبات العراقية وسخَّرت جميع امكانياتها لتكون تحت تصرف الاتحاد العراقي بالإضافة الى دعم الاتحاد الإماراتي لرفع الحضر عن ملاعب بغداد والمحافظات "، لافتاً إلى أنه " تم تكليفه بوصفه أمين عام اتحاد الكرة وكذلك امين عام الاتحاد الإماراتي بتنفيذ بنود الاتفاقية التي من اولوياتها العمل على رفع الحظر عن ملاعب بغداد واقامة مباراة ودية للمنتخب الإماراتي في العراق".

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