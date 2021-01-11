بلاسخارت في سنجار لمتابعة تنفيذ الاتفاق التاريخي

2021/01/11 | 11:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شددت ممثلة الأمين العالم للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، اليوم الاثنين، أثناء زيارته إلى قضاء سنجار على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة التي تعيشها المدينة في المرحلة الراهنة بالتزامن مع الاتفاق التي جرى مؤخرا بين بغداد أربيل.وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان، إنه “بروحٍ من التضامن المستمر مع سكان سنجار، […]

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