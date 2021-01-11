أمطار وعواصف رعدية في العراق نهاية الأسبوع

2021/01/11 | 11:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس البلاد في الأيام الأربعة المقبلة.

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