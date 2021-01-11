إنتخاباتنا.. بين السلاح المنفلت والمال السياسي

2021/01/11 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسن الساعدي

المتابع للمشهد السياسي العراقي سيرى

أن القوى السياسية بدأت تعد العدة لخوض

معترك الانتخابات القادمة مبكراً،

ولديها طموحات في الظفر بما يمكنها من

مقاعد البرلمان القادم..

كل منها بد

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