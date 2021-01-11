2021/01/11 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.نضير الخزرجي

من المناهج الدراسية العالقة في الذهن

من ايام المرحلة الإبتدائية والثانوية

هو درس الجغرافية، ففيه يتنقل التلميذ

في أطراف الأرض، فيجوب البلدان ويقطع

الفيافي والصحاري ويتسلق التلال

وال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما لا نعرفه عن جزيرة الواق واق!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما لا نعرفه عن جزيرة الواق واق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).