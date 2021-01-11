تعرف على سعر الدولار في الاسواق العراقية اليوم

2021/01/11 | 11:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، اليوم الاثنين، مستوى شبه مستقر، للدولار ولكنه بقي تحت سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي.وسجلت بورصة الكفاح 143.250 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم أمس الاحد في بورصة الكفاح 142.800 دينار لكل 100 دولار.اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد …

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