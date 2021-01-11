التخطيط: فرق جوالة لإنجاز بيانات الموظفين في مؤسسات الدولة

2021/01/11 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، أن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بشأن ضبط ايقاع حركة الوظيفة في مؤسسات الدولة سيتم وضعها خلال أربعة أشهر، داعية مؤسسات الدولة إلى إرسال معلومات موظفيها إلى جهاز مركز الإحصاء.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن “وزير التخطيط خالد بتال نجم دعا المؤسسات الحكومية كافة […]

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