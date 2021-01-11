الاستخبارات تعلن الإطاحة بثلاثة 'إرهابيين' في نينوى وصلاح الدين

2021/01/11 | 11:34 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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أكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وذكرت الوكالة الاستخبارت في بيان اليوم، 11 كانون الثاني 2021، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق المادة (4/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على اثنين منهم في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين، وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم مسبقا من القضاء لعملهم بما يسمى قاطعي نينوى وصلاح الدين لعصابات داعش الإرهابية "

وأوضح أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير" .

وأشار إلى أنه " تم تدوين أقوال الإرهابيين بالاعتراف وتسليمهم لجهة الطلب".

ر.إ

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