المساءلة والعدالة تحدد موعد تدقيق أسماء المرشحين للانتخابات

2021/01/11 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

أكدت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الاثنين، المضي بوضع بروتوكول تعاون مع مفوضية الانتخابات لتسهيل الاجراءات الانتخابية، مشيرة الى استمرار عملية تدقيق الأحزاب لغرض التسجيل.

وقال رئيس الهيئة باسم البدري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " هناك تنسيقاً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للمضي بوضع بروتوكول تعاون لتسهيل الاجراءات، بالشكل الذي يضمن دقتها وسرعتها، بحسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "تدقيق قوائم المرشحين لغرض الانتخابات لم يجرَ لغاية الآن، كونها مرحلة أخيرة ومحكومة بمدة قانونية، لا تتجاوز الـ 15 يوماً، وتبدأ قبل شهرين من موعد الانتخابات"، مؤكداً أن "عملية تدقيق الاحزاب لغرض التسجيل، لاتزال مستمرة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد في وقت سابق مضي الحكومة في دعم عمل المفوضية بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.

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