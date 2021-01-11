إصابة طالباني بكورونا

2021/01/11 | 11:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، عن اصابته بفايروس كورونا، مؤكدا حاجته الى التباعد لفترة.

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