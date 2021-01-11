دعما لـ{صنع في العراق}.. العتبة الحسينية تشغل معمل إنتاج الكاشي والموزاييك

2021/01/11 | 11:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، عن تشغيل معمل إنتاج الكاشي والموزاييك وبمواصفات ذات كفاءة عالية ضمن المدينة الصناعية الواقعة بين (محافظة كربلاء- والنجف الأشرف).

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