بالصور:العتبة الحسينية المقدسة تؤهل مكتبة

2021/01/11 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهدت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة عدد كبير من المصادر والكتب

التخصصية في مجال الاعلام الى كلية

الإعلام في الجامعة العراقية بعد

احتراق مكتبة الجامعة في ايلول من العام

الماضي

واندلع حريق، وسط

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