موعد استئناف الدوام الرسمي في مدارس الاقليم

2021/01/11 | 11:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تجتمع اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا، خلال الاسبوع الجاري لحسم استئناف الدوام الرسمي في المدارس.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت يوم الخميس المنصرم، عن استمرار تعطيل المدارس في اقليم كوردستان الى يوم 16 كانون الثاني الجاري.

وفي اقليم كوردستان نحو مليون و850 الف طالب وطالبة.

وقال تربويون ان ابرز تحديات استئناف الدوام الرسمي في المدارس، توفر مستلزمات مواجهة كورونا وتوفير رواتب المعلمين بمواعيد ثابتة.

وانتهت بشكل تقريبي مدة الفصل الدراسي الاول التي توقفت، بسبب كورونا، فيما الانظار تتجه لاستئناف الدوام في الفصل الجديد بقرار اللجنة العليا ضد كورونا وعدم تفويت السنة الدراسية.

PUKmedia خاص

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