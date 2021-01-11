2021/01/11 | 11:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اصابته بفايروس كورونا، مؤكدا حاجته الى التباعد لفترة.

وقال قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال تغريدة على موقع تويتر: بعد اجراء عدد من الفحوصات الطبية اتضح اصابتي بفايروس كورونا.

واضاف: احتاج الى التباعد لفترة لحين تجاوز هذا الفايروس اتمنى السلامة للجميع ودعو الى الاستمرار في اتباع التعليمات الصحية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني يعلن اصابته بفايروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني يعلن اصابته بفايروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).