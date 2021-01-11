أصابة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان بــ فيروس كورونا

2021/01/11 | 11:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

أعلن طالباني في تدوينة، اليوم الاثنين إصابته بالفيروس، قائلا: "بعد الفحص، كانت النتيجة أنني أحمل فيروس كورونا، لذلك يجب أن لا يكون لدي ملامسة لبعض الوقت لحين اجتياز المرض، أتمنى للكل صحة جيدة ورجاء حافظوا على الوقاية"....

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