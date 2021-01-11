"تخفيف الاعتماد على الشريعة".. "مجتمع الميم" يعلن عن استضافة الإمارات لمؤتمر "حقوق المثليين"

2021/01/11 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع "LGBTQ Nation" المناصر لمجتمع الميم، أنّ مؤتمر دولي حول الهوية الجنسانية وحقوق المثليين، تستضيفه إمارة دبي، في 6 مايو المقبل.

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