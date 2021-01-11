القبض على متهم بالتحرش الجنسي في بغداد

2021/01/11 | 11:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات وتلنحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القبض على متهم اعتدى جنسياً على احدى الفتيات القاصرات في محافظة بغداد.وقالت الوكالة في بيان، انه “من خلال ورود بلاغ من احدى المواطنات بقيام احد المتهمين بالاعتداء على ابنتها القاصر جنسياً، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية […]

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