انخفاض اسعار النفط العالمية مع ارتفاع قوة الدولار وازدياد اصابات كورونا في الصين واوروبا

2021/01/11 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع النفط مع ارتفاع قوة الدولار، مع ازدياد حالات كورونا في اوربا والصين، الا انها تبقى مدعومة من تعهدات الصين ونمو الاقتصاد الصين ثاني اكبر مستهلك للنفط.وتخضع معظم أوروبا ايضا لأشد القيود، وفقًا لمؤشر أكسفورد للتشدد ، الذي يقيم … Readmore

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