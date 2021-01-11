2021/01/11 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

استنكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الحظر الاميركي ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض واعتبر هذا الحظر بانه ليس مدانا فقط بل محكوم بالفشل ايضا، ومؤشرا الى اوضاع اميركا السيئة في منطقة غرب آسيا.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تعتبر العقوبات الأمريكية ضد الفياض ’’مدانة ومحكومة بالفشل’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تعتبر العقوبات الأمريكية ضد الفياض ’’مدانة ومحكومة بالفشل’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).