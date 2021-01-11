الاستخبارات تقبض على متهم اعتدى جنسياً على فتاة قاصر في بغداد

2021/01/11 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، القبض على متهم اعتدى جنسياً على فتاة قاصر في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ورد بلاغ من احدى المواطنات بقيام احد المتهمين بالاعتداء على ابنتها القاصر جنسياً".

وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وتدقيق الموقف السكاني، تم القبض على المتهم مرتكب الجريمة في منطقة الكاظمية بمحافظة بغداد والذي كان مخموراً اثناء عملية القبض عليه".

وأشار بيان الوكالة، إلى أنه "تم تدوين اقواله بالاعتراف وتسليمه للجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".

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