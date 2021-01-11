2021/01/11 | 11:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اتهمت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ، رئيس هيئة الاتصالات علي الخويلدي بالتغاضي عن مخالفات واخفاقات شركات الهاتف النقال.ووجه عضو اللجنة النيابية علاء الربيعي ، كتابا رسميا الى مجلس امناء هيئة الاتصالات ، اتهم فيه الخويلدي بالتغاضي وعدم اتخاذ اي اجراء ازاء مخالفات واخفاقات شركات الهاتف النقال المثبتة في تقارير دائرة جودة الخدمة والرصد الراديوي.واشار الربيعي ، الى وجود ضعف في خدمات الاتصالات، واستخدام شركات الاتصالات وشركات مزودي خدمات الانترنت للترددات دون اخذ الموافقات القانونية والفنية، ورغم ذلك فان الخويلدي لم يتخذ اي اجراء قانوني بحق الشركات، فضلا عن شكوك وشبهات تتعلق بالفائدة من شراء اجهزة الرصد الراديوي بملايين الدولارات بعقد مع شركة / الزمان / تشوبه العديد من علامات الفساد المالي والاداري./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..لجنة نيابية : رئيس هيئة الاتصالات تغاضى عن مخالفات شركات الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ..لجنة نيابية : رئيس هيئة الاتصالات تغاضى عن مخالفات شركات الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).