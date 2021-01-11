تيار الاصلاح الوطني: القرارات الاستفزازية من الادارة الاميركية دليل على عدم احترام تضحيات الشعب العراقي

2021/01/11 | 11:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد تيّار الاصلاح الوطنيّ ان الحشد الشعبي ورئيسه يمثلان كل العراقيين؛ لأنه تشكل في ظل المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني، ومشاركة، وتفاعل العراقيين بكل انتماءاتهم وبمصادقة من قبل مجلس النواب العراقي، مشيرا الى :" ان القرارات الاستفزازية وغير المدروسة من قبل الإدارة الأميركيَّة دليل على عدم تقدير واحترام تضحيات الشعب العراقي".وقال التيار في بيان له اليوم :" في الوقت الذي شهد العالم فيه على الانتصارات التي حققها العراق، وأبناء قواته المسلحة بفصائلها كافة الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب في الحرب العالمية ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة؛دفاعاً عن العراق ونيابة عن العالم كله ، نستغرب قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي الأخ المجاهد فالح الفياض".واشار الى :" ان الحشد الشعبي ورئيسه يمثلان كل العراقيين؛ لأنه تشكل في ظل المرجعية الدينية الرشيدة متمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، ومشاركة، وتفاعل العراقيين بكل انتماءاتهم وبمصادقة من قبل مجلس النواب العراقي لمواجهة إرهابيي داعش".واضاف: " ان القرارات الاستفزازية وغير المدروسة من قبل الإدارة الأميركيَّة واستهدافها للرموز العراقية لدليل على عدم تقدير واحترام تضحيات الشعب العراقي الذي يتابع مواقف الدول ومساندتها له في زمن المحنة، ويقارن بين شعاراتها، وما تقوم به من اجراءات ومواقف على أرض الواقع، كما أن هذه الخطوات لا تزيد العراقييّن وقادتهم إلا شجاعة ووعياً لمواجهة النوايا المبيتة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار العراق والمنطقة؛ وهو ما يستدعي الالتزام بقرار مجلس النواب العراقي الخاص بإخراج القوات الأميركية من العراق؛ لمنع أي خرق لوحدته وسيادته".وتابع : " لا يخفى على أبناء الشعب والمحبين للعراق ما أدّاه الفياض من دور فاعل في تجاوز الكثير من التحديات، وأنه اسهم في تعزيز علاقات العراق مع محيطه العربي والاقليمي"./انتهى8

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