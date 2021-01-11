العراق.. التوجه لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين

2021/01/11 | 11:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية العراقية عن توجه لالغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين بموازنة 2021....

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