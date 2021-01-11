حصيلة رسمية لأحداث ذي قار

2021/01/11 | 11:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن مقتل واصابة 34 من الشرطة خلال الاحداث التي اندلعت في محافظة ذي قار.

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