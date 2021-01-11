لجنة تحقيقية بشأن حادثة 'النيران الصديقة' في ذي قار

2021/01/11 | 12:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر رفيع في شرطة ذي قار، الاثنين، عن فتح مجلس تحقيقي لمعرفة أسباب اقدام قوة من الجيش العراقي على اطلاق النيران تجاه قوة أمنية اخرى تتواجد في محيط ساحة الحبوبي، وسط عشرات المحتجين الغاضبين.

وقال المصدر في تصريح خص به NRT العربية، (11 كانون الثاني 2021)، إن "امرا صدر من قيادة العمليات بتوقيف الضابط المسؤول عن قاطع الجيش الذين قاموا افراده باطلاق النيران صوب قوة امنية اخرى تتواجد في محيط ساحة الحبوبي مسرح الاحتجاجات في المحافظة، وسط هتافات داعمة ومؤيدة للجيش من قبل المتظاهرين.

وأضاف المصدر، أنه "من ضمن القرارات التي صدرت ايضا حجز الثكنة العسكرية التابعة للجيش من اجل بدء التحقيقات والتوصل الى نتائج اسباب المصادمة التي حصلت بين قوة من الجيش وقوة أمنية اخرى.

وأشار إلى ان "مكان الحادث تتوزع فيه عدة جهات أمنية متمثلة بالشرطة الاتحادية والشرطة المحلية فضلا عن الجيش العراقي"، مؤكدا أنه "لم تكن هناك توجيهات واضحة للعناصر الامنية الماسكة لقواطع المسؤولية هناك".

وقال المصدر، إن "الشرطة التي تم فتح النيران عليها من قبل الجيش قدمت لحماية المتظاهرين لكن سرعان ما تطورت الاحداث الى مواجهات بينها وبين المحتجين ما دفع الجيش العراقي الى التدخل".

وعزا المصدر أسباب هذه التطورات، إلى "سوء تخطيط الاجهزة الامنية في تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق بعض الناشطين، واخرها الناشط احسان ابو كوثر الذي تسبب اعتقاله بزيادة وتيرة الاحتجاجات وخروج الامور عن السيطرة".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، امس الاحد، مقطعا مصورا يظهر قوة من الجيش العراقي وهي تفتح نيرانها تجاه قوة أمنية أخرى في محيط ساحة الحبوبي مسرح الاحتجاجات الشعبية في ذي قار.

وبحسب المقطع المصور، يظهر المحتجون وهم يقومون بتحية افراد الجيش العراقي والهتاف لهم.

وعلقت خلية الاعلام الامني، امس الاحد، على الاحداث الراهنة التي تشهدها محافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان تلقت NRT العربية نسخة منه (10 كانون الثاني 2021)، إنه جرى "استشهاد احد عناصر الشرطة وإصابة 33 آخرين من الشرطة أيضا خلال الأحداث التي حصلت اليوم الأحد، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأفاد مراسلنا في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بافراج السلطات الامنية عن الناشط المدني احسان الهلالي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.

وقال مراسلنا نقلا عن الناشط المدني سجاد العربي اليوم، (10 كانون الثاني 2021)، ان "الاجهزة الامنية في محافظة ذي قار افرجت عن الناشط احسان الهلالي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله من وسط ساحة الحبوبي".

وأوضح العربي، ان "تهم كيدية وراء اعتقاله، وتم اسقاطها جميعها"، فيما أشار إلى ان "الساعات المقبلة ستشهد الافراج عن عدد من المعتقلين الاخرين".

وأكد الناشط المدني، ان "ساحة الحبوبي ماضية بانشطتها التصعيدية في حال عدم الامتثال لمطالب المحتجين والتي من ابرزها اطلاق سراح المعتقلين والتحقيق في قتلهم".

وتشهد محافظة ذي قار منذ ليلة الخميس الماضي تجددا للاحتجاجات في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، عقب اعتقال الناشط احسان الهلالي، إذ انتشر متظاهرون ليلا في عدد من المناطق، وقاموا بقطع طرق بالاطارات المشتعلة.

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