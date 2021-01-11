المساءلة والعدالة تحدد موعد تدقيق أسماء المرشحين للانتخابات

2021/01/11 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت هيئة المساءلة والعدالة، الاثنين، المضي بوضع بروتوكول تعاون مع مفوضية الانتخابات لتسهيل الاجراءات الانتخابية، مشيرة الى استمرار عملية تدقيق الأحزاب لغرض التسجيل.وقال رئيس الهيئة، باسم البدري، بحسب الوكالة الرسمية، إن “هناك تنسيقاً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للمضي بوضع بروتوكول تعاون لتسهيل الاجراءات، بالشكل الذي يضمن دقتها وسرعتها، بحسب توجيهات […]

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