حكومة كردستان تفرض ضرائب على عدة قطاعات منها موظفي القطاع الخاص

2021/01/11 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الإثنين، جملة قرارات تخص تنظيم العمل الضريبي في الإقليم.

وجاءت القرارات التي ذيلت بتوقيع مسرور بارزاني رئيس الحكومة، “استقطاع 20% ضريبة من شركات الانترنت والاتصالات، استقطاع مباشر عن ضريبة الدخل من موظفي القطاع الخاص، على أن يتم تحديد آلية لذلك”.

وشملت الإجراءات الشركات الأمنية والنفطية بدفع الضرائب، كما تضمنت إعداد آلية مناسبة لأخذ ضريبة عن السيارات الخصوصية، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق التي بما فوق تصنيف أربع نجوم، في إجراء بالمثل من بغداد.

وتضمنت القرارات أخذ ضريبة “مناسبة” عن الاعلانات في القطاعي العام والخاص، وأخذ رسومات مقابل وضع علامة “Lable” على السجائر والمواد الكحولية المشروبات.

وحددت حكومة إقليم كردستان مدة شهرين لتنظيم هذه الضرائب.

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