بلدية طهران تكشف عن ارتفاع غير مسبوق بمستوى التلوث في العاصمة

2021/01/11 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت بلدية طهران من الارتفاع الكبير في مستوى تلوث الهواء بالعاصمة الإيراني ووصوله الى معدلات غير مسبوقة.

وأشارت البلدية الى تغير حالة تلوث الهواء في طهران من اللون الأحمر الى اللون الارجواني في بعض مناطق العاصمة، ووصول مؤشر جودة الهواء الى الرقم مئة وخمسة وسبعين، في حين أقر وزير النفط الإيراني باستخدام زيت الوقود في محطات الكهرباء بسبب العقوبات المفروضة على بلاده، وهو ما يتسبب بتلوث شديد، على الرغم من نفي المتكرر للعديد من المسؤولين استخدام هذا النوع من الوقود.

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