الطالباني يعلن إصابته بالفيروس

2021/01/11 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني، إصابته بفيروس كورونا.

وأكد الطالباني في تغريدة مقتضبة على تويتر، ان الفحوصات التي اجراها أظهرت اصابته بالفيروس، وهو ما دفعه للخضوع لإجراءات الحجر الصحي، داعيا الجميع الى الاستمرار في اتباع التدابير الوقائية.

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