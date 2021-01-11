مسؤول بريطاني: الأسابيع المقبلة ستكون الأسوأ بسبب سرعة انتشار سلالة كورونا الجديدة

2021/01/11 | 12:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية إن الأسابيع القليلة المقبلة لوباء كوفيد -19 ستكون الأسوأ، حيث تنتشر السلالة الجديدة من فيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

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