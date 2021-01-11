إفتتاح مصفى صلاح الدين /2 وارتفاع انتاج بيجي الى 170 الف برميل

2021/01/11 | 12:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افتتح وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، الاثنين، مشروع تأهيل وحدة صلاح الدين /2 في مصفى الصمود في بيجي بطاقة (70) الف برميل باليوم لترتفع الطاقة التكريرية الى 140 الف برميل باليوم.

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