الإستخبارات تقبض على متهم إعتدى جنسياً على قاصرة ببغداد

2021/01/11 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- إفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الإثنين، بإلقاء القبض على متهم اعتدى جنسياً على احدى الفتيات القاصرات في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أنه “من خلال ورود بلاغ من احدى المواطنات بقيام احد المتهمين بالاعتداء على ابنتها القاصر جنسياً، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل […]

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