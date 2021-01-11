2021/01/11 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وزارة الدفاع الايرانية، الاثنين، انها تعتزم اجراء مناورات عسكرية كبرى في بحر عمان.وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، بأن “قوات الجيش تعتزم إجراء مناورات صاروخية كبرى في بحر عمان، يوم غد الثلاثاء”.واضاف، أن “المناورات ستستمر يومين في بحر عمان، انطلاقا من محافظة “كنارك”، وسيتم فيها استخدام بارجتي “مكران” و “زرة”، اللتان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تعلن إجراء مناورات صاروخية كبرى في بحر عمان المركز الخبري الوطني.

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