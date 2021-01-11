بعد تدميره بالحرب.. إعادة نصف الطاقة الانتاجية “فقط” من مصفى عراقي بـ140 الف برميل يوميًا

2021/01/11 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة النفط، يوم الاثنين، عن افتتاح مصفى صلاح الدين /2 بطاقة انتاجية تصل إلى 70 الف برميل باليوم، لترتفع طاقته التكريرية إلى 140 الف برميل.وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان ان “الجهد الوطني قد نجح والاعتماد على الامكانيات المتاحة من اعادة بناء وتأهيل مصفى صلاح الدين […]

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