2021/01/11 | 12:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، القبض على 150 شخصاً من جنسيات مختلفة، لمخالفتهم شروط الإقامة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2021)، إنه "قامت ملاكات مديرية شؤون الإقامة في بغداد بإلقاء القبض على ١٥٠ شخصاً من مختلف الجنسيات، وإبعاد ٦٣ أجنبيا خارج الأراضي العراقية، وذلك لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن القبض على 150 شخصاً من مختلف الجنسيات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن القبض على 150 شخصاً من مختلف الجنسيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).