اليوم.. الكرخ يواجه النجف في لقاء مؤجل من دوري الكرة الممتاز

2021/01/11 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداديواجه فريق الكرخ اليوم الاثنين، ضيفه النجف في لقاء مؤجل من الاسبوع السادس للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال المتحدث باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ملعب الساحر احمد راضي، سيحتضن لقاء الكرخ والنجف بعدما تم تأجيلها من الجولة السادسة للدوري الممتاز”.

واوضح ان “المباراة أجلت سابقاً بسبب حالة وفاة مدرب نادي الكرخ كريم سلمان، حيث وافقت لجنة المسابقات على التأجيل بعد موافقة نادي النجف حينها”.

وتوفي مدرب الكرخ كريم سلمان في الثاني من كانون الاول الماضي بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.



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