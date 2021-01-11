انخفاض معدل قصف المناطق المحررة بكركوك 99% بعد خروج القوات الامريكية

2021/01/11 | 12:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كركوكاكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين، بان معدل قصف المناطق المحررة في كركوك انخفض بنسبة 99%.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قصف المناطق المحررة في كركوك بالهاونات من قبل تنظيم داعش الارهابي كانت مشكلة معقدة خاصة وان تؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وتروع الاهالي لافتا الى انه بعد خروج القوات الامريكية من قاعد كي وان انخفضت معدلات القصف بنسبة 99%”.واضاف الحسيني،ان” انخفاض قصف المناطق المحررة في كركوك بعد خروج القوات الامريكية تمثل رسال بالغة الاهمية حول التاثير السلبي الذي كانت تمثله تلك القوات على المشهد الامني العام في المحافظة خاصة المناطق المحررة مؤكدا بان امن كركوك بات اكثر استقرار بعد خروج القوات الامريكية بالاضافة الى ان داعش فلوله مشتته وهاربة ما يعني ان اطر التمويل له قطعت وهذا مايعرفه الراي العام في المحافظة”.واشار الحسيني الى ان” كركوك امنة ومستقرة بفضل التشكيلات الامنية والحشد الشعبي التي نجحت في ادارة المشهد العام وانهاء خطورة داعش الارهابي في مناطق عدة لافتا الى ابرز التحديات كانت دعم داعش من قبل اطراف عدة والان انتهى هذا الدعم”.وكانت القوات الامريكية انسحبت من قاعدة كي وان قرب كركوك قبل اشهر معدودة ما انعكس ايجابا على استقرار المحافظة”.انتهى 25 ف

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